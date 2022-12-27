Россия и Китай планируют открыть наземное пассажирское сообщение

27 дек. 12:39

Москва и Пекин работают над возобновлением наземного пассажирского сообщения, сообщили РИА Новости в пресс-службе генконсульства России в Харбине.

"Действительно, центральными китайскими властями было объявлено о значительном послаблении противоэпидемических ограничений, в том числе возобновлении допандемийного уровня работы пассажирского и грузового сообщения на пунктах пропуска", - заявили в Харбине.

Как отметили в генконсульстве, планируется начать поэтапный процесс: "в начале следующего года отменяется карантин для въезжающих из-за границы; постепенно изменятся правила пребывания в Китае для российских водителей; будет открыто пассажирское сообщение, возможно, в начале в тестовом режиме на одном из российско-китайских погранпепеходов".

"Насколько нам известно, эти вопросы сейчас уже прорабатываются приграничными с нашей страной региональными китайскими властями", - добавили в пресс-службе.