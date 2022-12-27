Студенческая акция протеста прошла в Тбилисском госуниверситете

27 дек. 12:35

Студенты устроили акцию протеста в крупнейшем университете Грузии - Тбилисском государственном университете имени Джавахишвили, об этом сообщают СМИ.

Недовольство активистов "Майского движения" вызвали "недемократичные", по их мнению, выборы ректора: на них выдвинут всего один кандидат, ранее бывший депутат в городском сакребуло от правящей партии, передает "Новости-Грузия".

Накануне студенты попробовали заблокировать вход в помещение, где должно было пройти заседание ученого совета, но их усилиям помешала охрана.