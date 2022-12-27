Первый контейнерный поезд из Узбекистана прибыл в Баку

27 дек. 12:31

Контейнерный блок-поезд, впервые следующий из Узбекистана в Европу по мультимодальному транспортному маршруту CASCA+, во вторник прибыл в Баку. Из Узбекистана поезд вышел 16 декабря.

Маршрут пролегает следующим образом: Страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа. В Бакинский порт контейнеры были доставлены из порта Туркменбаши фидерным судном "Балкан", сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Из Баку блок-поезд состоящий из 91 контейнера по 20 футов каждый, с медным концентратом, будет транспортирован в порт Бургас, Болгария.

Общая протяженность маршрута (Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Болгария/Европа), по которому будет курсировать контейнерный поезд превышает 4 тыс км.