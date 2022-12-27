Эпидемия ОРВИ на Дону вдвое превысила эпидпорог

27 дек. 12:27

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области за минувшую неделю превысила эпидпорог во всех возрастных группах, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В целом по области зарегистрировано более 39 тыс случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 192,6% выше эпидемического порога. Показатель превысил толерантные уровни во всех возрастных группах", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В группе граждан от 15 лет уровень заболеваемости выше толерантного на 272,6%, среди школьников от 7 до 14 лет - на 106%, среди детей от 3 до 6 лет - на 64%, от 0 до 2 лет - на 23,6%.

У обследованных на прошедшей неделе были выявлены вирусы гриппа A(H1N1), PC-вирус, аденовирус, риновирусы, бокавирусы, метапневмовирус и коронавирус, - добавили в пресс-службе надзорного ведомства.