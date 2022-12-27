Гриппом и ОРВИ стали в 1,5 раза чаще болеть на Кубани

27 дек. 12:18

Свыше 1,6 тыс случаев гриппа обнаружено в Краснодарском крае с начала эпидемиологического сезона, об этом заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Гречаная.

По ее словам, на Кубани наблюдается прирост случаев гриппа и ОРВИ.

"По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в регионе выросла более чем на 45%", - пояснила чиновница в интервью, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В то же время, на данный момент заболеваемость гриппом и ОРВИ на Кубани ниже эпидемических порогов.