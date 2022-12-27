РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Названы главные горнолыжные курорты России

Названы главные горнолыжные курорты России

Самые живописные и популярные горнолыжные курорты России назвали специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет газета "Известия".

Наибольшей популярностью пользуются сочинские горнолыжные курорты: "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром". Их отличает современная и развитая инфраструктура, широкие трассы любого уровня сложности, зоны для фрирайдеров и фристайла.

Второе место в рейтинге занимает Шерегеш. Сибирский курорт может похвастать обилием снега и ранним началом лыжного сезона.

Замыкают тройку лидеров курорты Карачаево-Черкессии - Архыз и Домбай.

710 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version