Названы главные горнолыжные курорты России

27 дек. 12:14

Самые живописные и популярные горнолыжные курорты России назвали специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет газета "Известия".

Наибольшей популярностью пользуются сочинские горнолыжные курорты: "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром". Их отличает современная и развитая инфраструктура, широкие трассы любого уровня сложности, зоны для фрирайдеров и фристайла.

Второе место в рейтинге занимает Шерегеш. Сибирский курорт может похвастать обилием снега и ранним началом лыжного сезона.

Замыкают тройку лидеров курорты Карачаево-Черкессии - Архыз и Домбай.