Названы главные горнолыжные курорты России

Самые живописные и популярные горнолыжные курорты России назвали специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет газета "Известия".
Наибольшей популярностью пользуются сочинские горнолыжные курорты: "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром". Их отличает современная и развитая инфраструктура, широкие трассы любого уровня сложности, зоны для фрирайдеров и фристайла.
Второе место в рейтинге занимает Шерегеш. Сибирский курорт может похвастать обилием снега и ранним началом лыжного сезона.
Замыкают тройку лидеров курорты Карачаево-Черкессии - Архыз и Домбай.