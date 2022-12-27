Силуанов ожидает низкую инфляцию в первой половине 2023 года

27 дек. 11:50

Инфляция в РФ в первом полугодии 2023 года будет на низком уровне, такой прогноз дал, общаясь с журналистами, глава Минфина Антон Силуанов.

"Инфляция снижается. В первом полугодии следующего года точно она будет находиться на низком уровне", - цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета сказал, что инфляция в России в уходящем году ожидается в размере 12,2%. Минэкономразвития считает, что показатель в 2022 году составит около 12%, а в 2023 году снизится до 5,5%.