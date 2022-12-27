Снегопад снова ограничил работу столичных аэропортов

27 дек. 11:45

Три московских аэропорта сегодня отменили и задержали более 30 рейсов из-за снегопада, - следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

На 11.09 мск в аэропорту "Внуково" один рейс задержан, шесть отменено; в аэропорту "Домодедово" 13 рейсов задержано и четыре отменено; в аэропорту "Шереметьево" три рейса задержано, четыре отменено, - передает РИА Новости.

Напомним, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус ранее сообщил, что сегодня в Москве ожидаются метели, гололедица, снегопад и до минус 3 градусов.