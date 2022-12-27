Удмуртская компания намерена судиться с таганрогским авиакомплексом

27 дек. 11:35

Удмуртская фирма "Ритс" намерена обратиться в суд с заявлением о признании банкротом "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева" (ТАНТК).

В фирме считают, что завод имеет признаки несостоятельности, при этом точная сумма его задолженности неизвестна, - передает "АиФ-Ростов".

В 2021 году донской арбитраж уже рассматривал иск о банкротстве ТАНТК. Тогда истцом по делу выступало ООО "Про фактор", а сумма его исковых требований составляла 6,8 млн рублей.

Напомним, ТАНТК имени Бериева входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию". Он производит самолет-амфибию Бе-200 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50Э.