Лекарство от ОРЗ убило 18 детей в Самарканде

27 дек. 11:34

Восемнадцать детей погибли в Самарканде из-за передозировки препарата "Док-1 Макс" при домашнем лечении, такое сообщение распространила пресс-служба Минздрава Узбекистана.

В ведомстве пояснили, что из-за приема сиропа "Док-1 Макс" умерли 18 из 21 заболевшего острым респираторным заболеванием ребенка, все погибшие до поступления в больницу принимали это лекарство дома в течение 2-7 дней 3-4 раза в день по 2,5-5 мл - это больше, чем стандартная доза.

Кроме того, все дети получали препарат без рецепта врача. Родители неправильно использовали сироп "Док-1 Макс" как противопростудное средство самостоятельно или по рекомендации работников аптек.

В Минздраве уточнили, что, согласно предварительным лабораторным исследованиям, в этой серии лекарства оказалось токсичное вещество этиленгликоль.

"С учетом всех случаев нарушения законодательства, выявленных рабочей группой министерства в ходе изучения, семь ответственных сотрудников были уволены с занимаемых должностей из-за того, что халатно и невнимательно относились к своим обязанностям, своевременно не провели анализ детской смертности и не приняли необходимые меры", - указали в министерстве.

Сейчас все таблетки и сиропы "Док-1 Макс" сняты с продажи во всех аптеках Узбекистана, документы переданы правоохранителям.