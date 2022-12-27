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Коронавирус за сутки выявили у 5 197 россиян

Коронавирус за сутки выявили у 5 197 россиян

В России за минувшие сутки выявили 5 197 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 076, в Санкт-Петербурге - 851, в Подмосковье - 54. В Краснодарском крае - 33, в Ставропольском крае - 17, в Крыму - 33, в Дагестане - 9, в Кабардино-Балкарии - 3, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 3, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 21 774 824.

Госпитализированы за сутки 1 262 человека. Выздоровели за сутки 7 692 человека, с начала пандемии - 21 176 667.

Умерло за сутки 59 человек, за все время - 393 492.

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