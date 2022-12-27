Мальчик из Дагестана убил из охотничьего ружья одноклассника

27 дек. 11:20

В Дагестане подросток выстрелил в одноклассника из ружья в его доме, сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Отмечается, что 14-летний Магомедали позвал 15-летнего Абдулмуслима в гости после уроков, чтобы продемонстрировать ему оружие отца. Он взял запасные ключи от сейфа и достал карабин "Сайга".

Взяв ружье в руки, Абдулмуслим случайно задел курок, после чего произошел выстрел. Пуля попала Магомедали в шею и стала роковой.

В настоящее время вешается вопрос о возбуждении уголовных дел – о причинении смерти по неосторожности и о нарушении правил обращения с оружием.