Жители Турции получат газ с месторождения Сакарья в марте

27 дек. 11:19

Поставки газа с месторождения Сакарья в Черном море турецким потребителям предполагается начать в марте, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в эфире телеканала TRT.

"Наша команда ускоренными темпами проводит работы, касающиеся начала поставок газа. Они на 85% завершены на земле. Мы хотим, чтобы газ начал поступать нашим жителям в марте 2023 года", - отметил глава Минэнерго.

Напомним, Сакарья - самое крупное газовое месторождение в Черном море, его запасы составляют более 400 млрд кубометров.