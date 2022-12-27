Дагестан основательно обновил парк сельхозтехники

27 дек. 11:15

Дагестанские аграрии в уходящем 2022 году закупили более 300 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 632 млн рублей, это на 17% больше по сравнению с прошлым годом, - сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Значительная доля в поставках техники приходится на аграрный лизинг - 57% от общей стоимости приобретенной техники, - поведал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов.

"Учитывая, что АПК Дагестана испытывает проблемы с обеспеченностью сельскохозяйственной техникой, руководством республики предпринимаются необходимые меры по активизации поступления техники в сельское хозяйство региона. В частности, в прошлом году главой республики Сергеем Меликовым было подписано соглашение с руководством АО "Росагролизинг" - одним из ключевых институтов развития АПК РФ", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В рамках реализации этого соглашения в 2022 году объем поставок по федеральному лизингу возрос на 50%, - добавил замминистра.