Армения уходит от России к Евросоюзу 

Как сообщил накануне секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, отбывшую неделю временную миссию наблюдателей ЕС в республике сменила постоянная миссия. Ранее введение постоянной миссии Евросоюза "по соглашению с армянскими властями" анонсировал Евросовет.

Согласно официальной информации Евросовета, наблюдатели вновь были набраны из числа сотрудников миссии ЕС, работающей в Грузии. При этом их точное количество не указывается, а функция мониторинга армяно-азербайджанской границы отменена – вместо нее новые посланники Евросоюза займутся в Армении "помощью в планировании". Эта "помощь" будет заключаться в сборе данных для Брюсселя о послевоенных процессах в регионе для подготовки введения более масштабной гражданской миссии ОПБО (Общей политики безопасности и обороны, то есть военно-политической программы Евросоюза).

В пресс-релизе Евросовета специально подчеркнуто, что, хотя речь идет об оборонной программе ЕС, планируемая третья миссия будет именно гражданской, – таким образом Брюссель пытается успокоить Москву, что военные базы он строить в Армении не намерен. Однако факт остается фактом – Евросоюз вместе с Ереваном готовятся завезти на землю российского союзника уже не просто наблюдателей из Грузии, а исполнителей ОПБО. Этот факт подтверждает Армен Григорян: "Миссия не военная, но содержит такие возможности", – сказал он, добавив, что армянские власти контактируют с европейскими партнерами по вопросу закупки вооружений.

В сумме это означает, что Евросоюз а) создал в Армении свой плацдарм не то что для возвращения на Южный Кавказ, а для военно-политического присутствия в регионе; б) занялся милитаризацией Армении; в) получил полное согласие властей Армении на подобную деятельность на глазах у России. С европейской стороны пока что все делается за ширмой "гражданских миссий", чтобы лишний раз не раздражать Москву, а вот армянская сторона уже взяла прямой курс на геополитическую эмиграцию в Европу, судя по остроте заявлений, который позволяют себе в последнее время в Ереване.

Интервью Армена Григоряна было опубликовано в тот момент, когда премьер-министр Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина находился в Санкт-Петербурге и участвовал в традиционном неформальном саммите СНГ. Неизвестно, о чем накануне говорили Путин и Пашинян, но их разговор проходил на фоне обвинения, озвученного Григоряном: "Армения в течение двух лет обращалась к России за помощью в разных форматах, но не получила ее". Вслед за чем он и сообщил, что теперь миссия наблюдателей ЕС в Армении навсегда.

Логики в таком поведении Еревана мало. Армянские власти недовольны тем, что Россия никак не помогла им воевать против Азербайджана в Карабахской войне и наращивать конфронтацию с Баку после войны – но как в этом им может помочь Евросоюз? ЕС не нужны проблемы с Азербайджаном, который здесь и сейчас поставляет на европейский рынок столь необходимый природный газ и планово наращивает экспорт, напротив, Брюссель стремится обеспечить как можно более стабильное сотрудничество с Баку в экономике. Вводя сначала гражданских лиц, а затем и военных в Армению, ЕС преследует не армянские, а собственные цели геополитической борьбы с Россией за постсоветское пространство.

Как и Россия, Евросоюз заинтересован в сбалансированных контактах со всеми странами на Южном Кавказе, поэтому европейской помощи в организации реванша против Азербайджана Армения получить не сможет. Единственное исключение – Франция, чей президент Эммануэль Макрон сделал ставку на одностороннюю поддержку Еревана, однако его ангажированное поведение создает проблемы Брюсселю: из-за того, что Никол Пашинян стал требовать присутствия Макрона на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, европейская площадка армяно-азербайджанского урегулирования оказалась заблокирована. Возможно, Париж, идя против европейского консенсуса, пытается выбиться в лидеры Евросоюза, но по вопросу Южного Кавказа у него от этого не прибавляется сторонников.

Армянским властям такие соображения безразличны. Они в любом случае настроены уйти от России на Запад, причем так, чтобы выставить Россию же виноватой в этом. Такие психологические игры не имеют особого значения в большой политике, существующей по совсем другим законам, но Еревану традиционно важно изобразить себя страдающей стороной. Ереван делал вид, что страдает, в годы оккупации азербайджанских территорий, и уже два года кричит о своих страданиях после капитуляции в Карабахской войне. Поскольку теперь ему кажется, что у него появились "благодарные" слушатели в Европе, он жалуется на тех, на кого интересно слушать жалобы европейцам – на Россию.

Себя по той же традиции армянские власти считают ни в чем не виноватыми и отрицают любые причинно-следственные связи между своими провокациями и закономерными реакциями в России. Новейший пример, как это делается: на прошлой неделе Никол Пашинян и спикер парламента Ален Симонян в недопустимых выражениях раскритиковали работу российских миротворцев в Азербайджане – МИД России указал им на недопустимость враждебных формулировок в отношениях союзников – Армен Григорян объявил, что Ереван "не предпринимал никаких шагов, которые могли бы привести к дипломатическому кризису между Арменией и Россией".

А то, что глава МИД Арарат Мирзоян в последний момент отменил визит в Москву для встречи с российским и азербайджанским коллегами Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым, причем никого не предупредив по официальным каналам, по словам Григоряна, "не является демаршем". Разумеется, все это лишь пустые слова. Ереван разжигает дипломатический кризис с Москвой, срыв Мирзояном трехсторонних переговоров является демаршем. Схема армянских властей "убивай и кричи, что тебя убивают" давным-давно ни для кого не секрет, и в центрах принятия решений отлично видят, как Армения не просто дрейфует, а активно гребет на Запад.

Теперь Армении в этом будет помогать неопределенное число "гребцов" второй миссии ЕС "по помощи в планировании". Насколько глубоко Брюссель готов войти в Армению, пока неясно, но он явно возьмет все, что ему сдаст Ереван. Ереван же, судя по последним заявлениям и действиям армянских властей, готов сдаться весь.