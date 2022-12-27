Трое игроков "Краснодара" попали в рейтинг CIES

27 дек. 10:52

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг из 200 самых перспективных футболистов - 10 лучших в 20 категориях, в который попали игроки, накопившие наибольший опыт в официальных играх в 2022 году. Учитывалось игровое время, соревновательный уровень матчей и их результат.

В рейтинг попали три футболиста "Краснодара" - на шестой позиции среди правых защитников, активно играющих в атаке, расположился Сергей Волков. Ираклий Манелов занял восьмое место среди правых вингеров, ориентированных на удар, а Олакунле Олусегун стал 10-м в списке лучших левых вингеров, - передает портал Юга.ру.