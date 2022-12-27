Банк "Открытие" стал собственностью ВТБ

27 дек. 10:44

Центробанк вышел из капитала банка "Открытие", 100% акций перешли в руки ВТБ, сообщает пресс-служба Банка России.

"Банк ВТБ выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций ПАО Банк "ФК Открытие" в полном объеме. В соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк "ФК Открытие" 100% акций банка переданы Банком России банку ВТБ", - сказано в сообщении.

Ранее ЦБ и ВТБ заключили договор о реализации 100% акций банка "Открытие" на 340 млрд рублей. Из них ВТБ выплатил Центробанку 233 млрд, а также оплатил часть облигациями федерального займа на общую сумму почти 107 млрд рублей.