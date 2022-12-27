Грузия создает свой первый венчурный фонд

27 дек. 10:40

Глобальный венчурный инвестиционный фонд впервые откроют в Грузии для поддержки стартапов, сообщил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

Работу фонда будет обеспечивать частный сектор вместе с правительством: Агентство инноваций и технологий выступил партнером фонда с инвестициями на $5 млн. Другими партнерами станут "Банк Грузии", недавно созданный грузинский венчурный фонд "Исари" и иные местные частные инвесторы.

"На заседании правительства мы приняли решение, и Агентство инноваций и технологий Грузии получило одобрение, и оно будет участвовать в новой компании. Это первый венчурно-инвестиционный фонд, куда войдет государство", - цитирует Давиташвили Sputnik Грузия.

По словам вице-премьера, ведущая глобальная венчурная платформа 500 Global, которая уже успешно действует в Грузии и активно сотрудничает с агентством, откроет, в соответствии с законодательством США, новый фонд, объем которого составит $20 млн.