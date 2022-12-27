Азербайджан и Узбекистан наладят сотрудничество на основе СЭЗ и Бакинского порта

27 дек. 10:36

Перспективы налаживания инвестиционного и транспортно-логистического сотрудничества на основе совместного использования ресурсов и возможностей порта и СЭЗ Азербайджана обсуждались в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Баку, сообщает информационная служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Уделено внимание реализации совместных проектов в сфере производства пищевой, кожевенно-обувной, текстильной и другой востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью на территории свободно-экономической зоны "Алят", откуда данная продукция будет направлена на рынки стран ЕС, СНГ и других сопредельных государств.

Узбекская сторона и гендиректор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов обсудили возможности дальнейшего расширения транспортно-логистических связей, в том числе по увеличению объемов контейнерных перевозок и транспортировки грузов типа Ro-Ro через морские порты.

Отмечены перспективы, которые дает открытие узбекских складских помещений и контейнерных терминалов на базе Бакинского международного морского торгового порта.