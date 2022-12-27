Узбекистан будет развивать все виды гимнастики

27 дек. 10:32

В Узбекистане растет популярность гимнастических видов спорта, в частности спортивной, художественной, батутной гимнастики и акробатики, в связи с этим президент страны подписал постановление "О мерах по дальнейшему развитию гимнастических видов спорта".

Начиная с будущего года в республике ежегодно будут проходить Кубок Президента среди женщин по спортивной гимнастике – гимнастраде, международный турнир по художественной гимнастике "Яркая звезда" среди молодежи и Grand Prix Uzbekistan среди взрослых, международный турнир по спортивной гимнастике "Бархатная дорога",

международный турнир по батутной гимнастике "Выше неба", общереспубликанский форум Узбекистана "Gymnastics Day", посвященный Международному дню гимнастики,

Кубок министра народного образования среди учащихся средних общеобразовательных школ, а также трехэтапные чемпионаты и кубки по гимнастическим видам спорта, - передает Sputnik Узбекистан.

С 2023-2024 учебного года в детских садах и средних школах страны будут действовать программы "Первый шаг к гимнастике", а в Нукусе, Самарканде и Фергане появятся региональные центры гимнастических видов спорта. Они будут работать на базе специализированных спортивных школ по гимнастике.

В центрах будут отбирать талантливых и одаренных молодых спортсменов и готовить их для участия в сборных командах республики.