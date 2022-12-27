Силуанов рассказал о перспективах российского бюджета в будущем году

27 дек. 10:23

Внешние риски для российского бюджета сохранятся в будущем году, однако его обязательства рассчитаны на базе консервативных прогнозов, так что они будут обеспечены ресурсами, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Внешние риски - они сохраняются. Собственно, они могут быть, могут иметь место, хотя мы, мне кажется, я не могу сказать, что мы оптимистично запланировали прогноз, и, соответственно, параметры бюджета", - цитирует его РИА Новости.

Министр напомнил, что параметры бюджета-2023 основаны на прогнозной цене нефти в $70 за баррель, курсе валюты в 68 рублей за доллар и стоимости газа $700 за 1000 кубометров, дефицит бюджета в будущем году ожидается на уровне 2% ВВП.

Силуанов отметил, что расходы на следующий год уже определены, теперь их надо обеспечить ресурсами. Если с этим возникнут проблемы, то дефицит бюджета будет больше, чем планировалось. Тогда, по словам министра, можно будет воспользоваться средствами ФНБ или обратиться к заимствованиям на рынке.

Глава Минфина напомнил, что в будущем году в бюджет должны попасть дополнительные поступления - страховые взносы, на которые в уходящем году бизнес получил отсрочку, всего 970 млрд рублей.

Эти средства, указал Силуанов, должны быть зачислены в ФНБ, но при необходимости их можно направить на финансирование расходных обязательств.