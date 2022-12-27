Туроператоры исполнили до 90% обязательств перед россиянами по несостоявшимся из-за пандемии турам

27 дек. 10:17

По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР) исполнено около 80-90% обязательств по несостоявшимся из-за пандемии турам.

"Обязательства по несостоявшимся турам где-то на 80-90% исполнены. Эта цифра, конечно, требует уточнения, поскольку обладателем ее конечным является Минэкономразвития России. Но глобально большая часть обязательств исполнена", - рассказал вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян.

Он уточнил, что неисполненными остались обязательства по странам, "которые так и не открылись после ковида, а ныне стали недружественными". "Вариации исполнения таких обязательств или получения средств обратно от партнеров представляются туманными", - признал Мурадян.

По его словам, в течение 2023 года туроператорам должно хватить ресурсов, чтобы исполнить все имеющиеся обязательства.