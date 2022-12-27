Семейские вандалы осквернили вечный огонь

27 дек. 10:17

Полиция Абайской области прокомментировала хулиганские действия подростков в Семее на аллее Победы около памятника "Вечный огонь".

Как заявили в департаменте, инцидент, произошедший 26 декабря текущего года, зарегистрирован в книге учета регистрации центрального отдела полиции. Также полицейскими были установлены виновные лица. Хулиганами оказались подростки в возрасте 14-15 лет.

"В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 435 КоАП РК ("Хулиганство, совершенное несовершеннолетним"). Правонарушение будет направлено для принятия процессуального решения в специализированный административный суд", - сказано в сообщении.