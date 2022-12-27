Крымские школы уходят на карантин

27 дек. 10:13

В Крыму набирают силу грипп и ОРВИ: уже закрыты на карантин 82 класса в 42 школах.

На карантин целыми классами ушли школы Алушты, Армянскв, Евпатории, Керчи, Сак, Симферополя, Феодосии, а также Кировского, Красногвардейского, Нижнегорского, Сакского и Симферопольского районов, - рассказали в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма, сообщает Крым 24.

закрыли на карантин.

В Алуште и Раздольненском районе на карантин полностью закрыты две школы, также закрыто 22 группы в 13 детских садах республики.