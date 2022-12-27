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Банк "Тинькофф" представил первый российский банкомат

Банк &quot;Тинькофф&quot; представил первый российский банкомат

Первый отечественный банкомат выпустил "Тинькофф банк", устройством уже можно воспользоваться в Москве.

"Тинькофф" первым из российских банков выпустил банкомат собственного производства - "Один". Это первый запущенный в эксплуатацию банкомат, который не только спроектирован, но и собран в России с использованием отечественного оборудования и комплектующих", - отметили в пресс-службе банка.

В устройстве применяются как зарубежные, так и отечественные комплектующие. Банкомат создан с помощью техническо-производственной компании "Банком", он поддерживает все привычные для клиентов сервисы.

Первый банкомат "Один" установлен в московском бизнес-центре "Водный". В ближайшие месяцы банкоматная сеть "Тинькофф" в России увеличится на 1000 банкоматов.

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