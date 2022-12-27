Десятки грузинских депутатов попросили помиловать Саакашвили

27 дек. 9:59

Десятки депутатов, действующий и бывших, призвали президента Грузии помиловать Михаила Саакашвили.

С обращением к Саломе Зурабишвили обратились 65 депутатов разных созывов. Документ был оставлен в ее администрации.

"Мы, сообщество парламентариев Грузии, не можем позволить второй раз убить президента. Промежуточной позиции быть не может. Молчание убивает, молчание - преступление", - цитирует его "Новости-Грузия.

Напомним, ранее обращение к властям с призывом отправить экс-президента, а ныне осужденного Саакашвили на лечение за границу было подписано более 140 бывших высокопоставленными чиновниками во главе с четвертым президентом Георгием Маргвелашвили.