Московское метро дойдет до Внуково

27 дек. 9:47

Внуково станет первым аэропортом России, в который будет ходить метро, - сообщил замглавы Москвы Андрей Бочкарев.

"Помимо запуска девяти станций БКЛ, в следующем году планируем ввести две станции на продлеваемом участке Солнцевского радиуса – "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково", - поведал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства, передает "АиФ".

Также планируется открытие трех станций на продлеваемом участке Люблинско-Дмитровской линии – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

"В течение трех лет построим 39 км новых линий, 18 станций и 2 депо. В 2024 году намерены запустить участки новой Троицкой линии от "ЗИЛа" до "Крымской" и от "Новаторской" до "Коммунарки" и достроить станцию "Потапово" Сокольнической линии", - поделился Бочкарев.

Также в планах столичных властей строительство двух новых радиальных веток (Рублево-Архангельская и Бирюлевская), продление Арбатско-Покровской линии до района Гольяново и создание станции "Суворовская" на действующей Кольцевой линии, - добавил заммэра.