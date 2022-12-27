Кыргызстан поддержал азербайджанских экоактивистов, проводящих акцию на дороге Ханкенди-Лачин

27 дек. 9:45

Объединенная Молодежная Организация Кыргызстана - крупнейшая молодежная организация республики - выразила поддержку инициативе Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) по экологической акции, которая третью неделю идет на Лачинской дороге. Кыргызстан предлагает отправить своих специалистов для мониторинга в Карабах.

В заявлении говорится, что в результате ущерба, нанесенного окружающей среде в Центральной Азии высыхают реки, Кыргызстан лишился природных ресурсов. Молодежная Организация Кыргызстана выражает глубокое сожаление с незаконными действиями, наносящими вред природе в Карабахе. Также организация высоко оценила деятельность ЕРЦ Молодежного Форума ОИС в этом вопросе. Выражена готовность отправить экспертов из Кыргызстана для проведения мониторинга в Карабахе в рамках экологической акции.

С аналогичными заявлениями выступили Глобальный Стратегический Институт по Устойчивому Развитию и Форум Молодежной Дипломатии Пакистана, Мусульманский Молодежный Центр Грузии, а также Национальный Совет Молодежи Индонезии и Молодежная Организация ОИС Индонезии.