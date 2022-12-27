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Белоусов назвал курс рубля, необходимый для компенсации доходов экспортеров

Белоусов назвал курс рубля, необходимый для компенсации доходов экспортеров

Для компенсации доходов экспортеров курс рубля должен составлять 70-80 рублей за доллар, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в эфире телеканала "Россия-24".

"Крепкий рубль, он свою роль сыграл. Но сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний и экспорт просаживается, экспорт у нас падает, но он у нас не эластичен, если брать нефтяной [экспорт], тоже неэластичен к курсу в целом", - пояснил он.

В любом случае, отметил чиновник, доходы экспортеров "проседают". "В этих условиях нам нужно, хорошо бы иметь курс рубля 70-80 рублей за доллар", - указал Белоусов.

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