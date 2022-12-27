Кубань ждет дождь и мокрый снег

27 дек. 9:27

В предгорье Краснодарского края сегодня воздух прогреется до 10 градусов, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю ожидается переменная облачность. Местами дождь, в предгорьях и горах - с мокрым снегом. Утром местами туман. Ветер южный, его скорость составит 4-9 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха +5…+10 градусов; в горах +1…+6, - передает потрал Юга.ру.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер южный, на участке Анапа-Геленджик утром северо-западный его скорость - 6-11 м/с, местами порывы до 9-14 м/с, днем 15-18 м/с. Температура воздуха – 7-12 градусов тепла.

В Краснодаре ожидается переменная облачность. Утром небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха в городе – 7-9 градусов тепла.