Казахстанские суда будут ходить из Каспийского моря в Азовское

27 дек. 9:11

Правительство России разрешило двум казахстанским судам многоразовый транзит из Каспийского моря в Азовское по маршруту из Астрахани в Ростов-на-Дону: распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Разрешить в период навигации 2023 года многоразовый проход в целях транзита по внутренним водным путям Российской Федерации из Каспийского моря в Азовское по маршруту город Астрахань - река Волга - Волго-Донской судоходный канал - город Ростов-на Дону и в обратном направлении судов "Жибек Жолы" и "Атамекен", плавающих под флагом Казахстана", - говорится в документе, сообщает РИА Новости.

В распоряжении отмечено, что в пунктах пропуска через российскую границу казахстанские суда будут проходить пограничный, таможенный, санитарно-эпидемиологический, а также фитосанитарный и ветеринарный контроль.