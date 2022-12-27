В России стало больше отелей

27 дек. 8:57

В уходящем 2022 году по сравнению с прошлым годом в России более чем на треть, на 35,6%, увеличилось число новых мест размещения, сообщает сервис бронирования Check in.

В 2022 году с 3578 до 5069 выросло число юрлиц и ИП, в регистрационных документах которых указан ОКВЭД 55 - предоставление мест для временного проживания.

Больше всего новых объектов размещения появилось в Краснодарском крае - 575, на семь меньше - в Москве, 320 - в Санкт-Петербурге, 266 – в Подмосковье, 227 – в Карачаево-Черкесии, 139 – в Дагестане, - передает ИА Новости.

Пик открытия новых гостиниц в 2022 году пришелся на май, июль и сентябрь.