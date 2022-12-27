Казахстанские туристы полюбили Азербайджан

Число посетивших Азербайджан граждан Казахстана в ноябре текущего 2022 года достигло 2,5 тыс, что на 1,564 больше показателя аналогичного периода предыдущего года, - сообщили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.
Таким образом, Казахстан сохранил за собой десятую строчку в списке 15 ведущих стран по количеству туристов, прибывших в Азербайджан, всего доля туристов из Казахстана среди топ 15 стран рейтинга составляет 2%, - передает Тренд.
Всего по ноябрь текущего года Азербайджан посетило 135 370 человек, что на 54% больше по сравнению с данными на ноябрь предыдущего года.
Несмотря на увеличение туристического потока, Азербайджану еще предстоит вернуться на допандемийный уровень.