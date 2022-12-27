Суд вернул государству четыре скважины ставропольской минеральной воды

27 дек. 8:28

Прокуратура добилась передачи в собственность России четырех скважин с питьевой лечебной водой на Кавказских Минеральных Водах в Ставропольском крае, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

"Установлено, что бурение четырех скважин проводилось государственными организациями за госсредства с 1958 по 1991 год, однако в нарушение законодательства право собственности было оформлено третьими лицами", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Известно, что скважины использовали в своих целях ИП Анна Микайлова, ООО "Завод минеральных вод Октябрь-А", ООО "Завод минеральных вод Октябрь" и ООО "Глобус".

Прокуратура края подала в суд четыре исковых заявления, и суд признал право собственности Российской Федерации на данные скважины.

По данным надзорного ведомства, из скважин добывается слабоминерализованная питьевая лечебная вода, которую можно использовать как для питья и розлива в качестве лечебно-столовой, так и для бальнеологии.