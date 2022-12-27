ЦБ не планирует смягчать валютные ограничения

27 дек. 8:14

Банк России пока не планирует смягчения введенных весной этого года валютных ограничений, - сообщил сегодня в интервью РБК зампред регулятора Алексей Заботкин.

"Пока дальнейшее смягчение ограничений на движение капитала не планируется", - отметил Заботкин, пояснив, что ограничение на движение капитала - это инструмент финансовой стабильности. Также ограничения продолжают действовать в силу того, что есть ограничения на движение капитала, наложенные на российские организации, российских граждан.

"Дальнейшие решения будут приниматься в рамках этих двух соображений", - подчеркнул он.

Напомним, ЦБ РФ в начале марта 2022 года на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ограничил оборот наличной валюты в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физическими лицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября. Позднее Банк России продлил эти ограничения еще на полгода - до 9 марта 2023 года.