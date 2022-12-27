В наступающем 2023 году Астана примет министерскую конференцию СНГ

27 дек. 7:56

В Астане в 2023 году пройдет министерская конференция по поиску общего подхода к вопросам продовольственной безопасности, - заявил накануне в рамках заседания глав государств СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма", - сказал казахстанский лидер, передает Тренд.

Токаев также подчеркнул, что странам СНГ необходимо наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности.