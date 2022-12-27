Азербайджанский поэт стал победителем международного конкурса

27 дек. 7:42

Азербайджанский поэт Сахиб Мамедов, пишущий на русском языке, удостоился звания "Лучшего поэта года" по итогам международного конкурса пекинского Международного исследовательского центра перевода поэзии (IPTRC) "Лучшие поэты и переводчики мира", проводимого в Китае ежегодно.

Премию номинировало жюри, состоящее из известных поэтов, переводчиков и ученых из 18 стран. Три тура голосования длились два месяца. В итоге победили 14 поэтов и переводчиков из 13 стран.

Лучшими поэтами 2022 года объявлены Сахиб Мамедов (Азербайджан), Питер Ниберг (Швеция), Мария ду Самеро Баррозу (Португалия), Ольга Левадная (Россия), Нина Алекси (Греция), Рахим Карим (Кыргызстан), У Тао (Китай), Али аль-Хазми (Саудовская Аравия), Даниела Андоновска-Трайковска (Северная Македония), Бавани Шанкар Наир (Индия), - передает Sputnik Азербайджан.

Сахиб Мамедов - член Профессионального союза писателей РФ, член Союза Писателей Северной Америки и Интернационального Союза Писателей (ИСП), дважды лауреат международного литературного конкурса фестиваля "Насими" 2018 и 2019 годов, победитель IV Евразийского фестиваля фестивалей "ЛиФФт – 2019" в номинации "Молодой поэт", лауреат XI Международного литературного фестиваля "Чеховская осень – 2021". Также он - неоднократный победитель международных конкурсов и всероссийских интернет-марафонов.