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Азербайджанский поэт стал победителем международного конкурса

Соцсети

Азербайджанский поэт Сахиб Мамедов, пишущий на русском языке, удостоился звания "Лучшего поэта года" по итогам международного конкурса пекинского Международного исследовательского центра перевода поэзии (IPTRC) "Лучшие поэты и переводчики мира", проводимого в Китае ежегодно.

Премию номинировало жюри, состоящее из известных поэтов, переводчиков и ученых из 18 стран. Три тура голосования длились два месяца. В итоге победили 14 поэтов и переводчиков из 13 стран.

Лучшими поэтами 2022 года объявлены Сахиб Мамедов (Азербайджан), Питер Ниберг (Швеция), Мария ду Самеро Баррозу (Португалия), Ольга Левадная (Россия), Нина Алекси (Греция), Рахим Карим (Кыргызстан), У Тао (Китай), Али аль-Хазми (Саудовская Аравия), Даниела Андоновска-Трайковска (Северная Македония), Бавани Шанкар Наир (Индия), - передает Sputnik Азербайджан.

Сахиб Мамедов - член Профессионального союза писателей РФ, член Союза Писателей Северной Америки и Интернационального Союза Писателей (ИСП), дважды лауреат международного литературного конкурса фестиваля "Насими" 2018 и 2019 годов, победитель IV Евразийского фестиваля фестивалей "ЛиФФт – 2019" в номинации "Молодой поэт", лауреат XI Международного литературного фестиваля "Чеховская осень – 2021". Также он - неоднократный победитель международных конкурсов и всероссийских интернет-марафонов.

ФОТО Соцсети
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