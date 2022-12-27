Сегодня Мосгорсуд огласит приговор отцу и сыну Арашуковым

27 дек. 7:14

Мосгорсуд сегодня огласит приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, его отцу и экс-советнику гендиректора "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову и другим фигурантам дела. Заседание назначено на 14:00 мск, оно пройдет в открытом режиме.

На скамье подсудимых, помимо Арашуковых, четыре человека: бывший и.о. руководителя управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, экс-начальник Центра противодействия экстремизму МВД Карачаево-Черкесии Тимур Бетуганов, бывший следователь СК по КЧР Андрей Филиппов и экс-директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, - передает ТАСС.

Арашуковых признали виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа на сумму более 4,4 млрд рублей. Государственный обвинитель на основании вердикта присяжных потребовал приговорить бывшего сенатора и его отца к пожизненному сроку лишения свободы.

В деле Арашуковых еще 14 фигурантов. Дело в их отношении выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд Москвы для слушания профессиональным судьей.