СМИ: Запад напугал "нефтяной ответ" России

27 дек. 6:58

На мировых рынках растет нервозность в связи с подготовкой Россией ответных мер на введенный Западом потолок цен на нефть, - говорится в публикации французской газеты Les Echos.

Готовность России сократить добычу нефти вызвала обеспокоенность, так как даже незначительное ограничение производства может усилить напряженность на и без того очень нестабильном рынке, - говорится в статье, передает РИА Новости.

В последние недели цены на нефть достигли самых низких отметок за год, однако в последние дни они опять "взлетели" на фоне страхов уменьшения мирового предложения на рынке, а также увеличения спроса в Китае.

Кроме того, еще одним фактором, который способствовал росту цен на нефть, стала публикация данных о снижении запасов черного золота в США и сообщение о начале закупок нефти для восполнения резервов, - отмечает издание.