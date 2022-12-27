Дагестан и Ингушетия будут совместно развивать промышленность и сельское хозяйство

27 дек. 6:43

Глава Дагестана Сергей Меликов и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов планируют развивать сотрудничество в промышленной и сельскохозяйственной сферах. Предложения были озвучены во время рабочей встречи руководителей субъектов, - сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

"Мы готовы предложить экологически чистые продукты для вашего комбината детского питания и другую продовольственную продукцию для переработки. Думаем, логистически это будет выгодно и вам, и нам", - цитирует пресс-служба Меликова, передает ТАСС.

Ингушетия также готова к сотрудничеству в сфере промышленного производства, - отметил Калиматов. Руководители соседних субъектов обсудили поставки лифтового оборудования и взаимообмен специалистами для новых производств. "У нас развивается обувная отрасль, запущено высокотехнологичное светодиодное производство", - отметил глава Ингушетии.