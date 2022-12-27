В Казахстане заболели коронавирусом еще 175 человек

27 дек. 6:28

Коронавирус продолжает атаковать Казахстан: за минувшие сутки здесь выявлено 175 новых случаев заболевания коронавирусом, тогда как сутками ранее количество заболевших составляло 163 человека, - передает министерство здравоохранения республики.

На сегодняшний день лечение от коронавируса продолжают получать 2 563 человека, из них в стационарах находятся 326, на амбулаторном уровне – 2 237, - передает Sputnik Казахстаню

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 9 пациентов; в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов; на аппарате ИВЛ – трое заболевших.

Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 402 049 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.