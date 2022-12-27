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США призвали Иран освободить всех участников протестов

США призвали Иран освободить всех участников протестов

США призывают Иран освободить всех участников протестов в стране без каких-либо условий. Об этом заявил на своих страницах в социальных сетях руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы призываем к освобождению без всяких условий всех людей, заключенных под стражу в Иране за мирное осуществление своих свобод", - приводит его слова ТАСС.

Прайс напомнил, что ранее Иран по инициативе США был исключен из Комиссии по положению женщин ООН. Он подчеркнул, что это было сделано в поддержку смелых иранских женщин. "Борьба за их права продолжается", - добавил представитель Госдепа.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день ее смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые впоследствии продлились два с половиной месяца и охватили почти 160 городов и населенных пунктов.

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