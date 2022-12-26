Один человек пострадал в ДТП со "скорой" в Дагестане

26 дек. 23:58

Автоавария с участием машины "скорой помощи" произошла в Кумторкалинском районе, сообщает ГУ МВД по Дагестану.

Примерно в 15:30, на 780-м километре автодороги "Кавказ", 59-летний местный житель, водитель "скорой", при выезде со второстепенной дороги не дал преимущество "Ладе Приоре", ехавшей по главной дороге, и столкнулся с ней.

В результате водитель "Лады", 34-летний местный житель, с различными телесными повреждениями был доставлен в больницу.

Собран материал для принятия процессуального решения.