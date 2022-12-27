Новые автобусы получили школы Кубани

27 дек. 1:23

Школы Краснодарского края получили 55 новых автобусов, сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

По распоряжению правительства были закуплены машины отечественных производителей. Поступили 24 автобуса марки ПАЗ и 31 автомобиль "Газель".

Замглавы края отметила, что транспорт передали в 12 коррекционных школ-интернатов и в общеобразовательные организации 16 районов. Машины оснащены необходимым оборудованием.

Напомним, всего за последние пять лет в крае были обновлены более тысячи школьных автобусов.