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Дом Вахтангова во Владикавказе откроется концертом

Дом Вахтангова во Владикавказе откроется концертом

Дом Евгения Вахтангова во Владикавказе откроют 30 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба театра.

Отмечается, что долгожданное открытие дома-музея станет праздником для горожан и туристов. Артисты театра Вахтангова и их друзья дадут бесплатный концерт на площади Свободы, где соберется около 2500 человек. Кроме того, с открытием дома-музея во Владикавказе начнутся Большие гастроли театра Вахтангова.

"Мы верим, что Дом Вахтангова станет настоящим местом силы, центром притяжения для жителей и гостей Владикавказа, для любителей искусства и почитателей таланта великого сына Осетии – Евгения Богратионовича Вахтангова", – рассказал директор театра Кирилл Крок, передает "АиФ Ставрополье".

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