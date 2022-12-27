Дом Вахтангова во Владикавказе откроется концертом

27 дек. 3:15

Дом Евгения Вахтангова во Владикавказе откроют 30 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба театра.

Отмечается, что долгожданное открытие дома-музея станет праздником для горожан и туристов. Артисты театра Вахтангова и их друзья дадут бесплатный концерт на площади Свободы, где соберется около 2500 человек. Кроме того, с открытием дома-музея во Владикавказе начнутся Большие гастроли театра Вахтангова.

"Мы верим, что Дом Вахтангова станет настоящим местом силы, центром притяжения для жителей и гостей Владикавказа, для любителей искусства и почитателей таланта великого сына Осетии – Евгения Богратионовича Вахтангова", – рассказал директор театра Кирилл Крок, передает "АиФ Ставрополье".