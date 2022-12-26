ТЮЗ в Туапсе открылся премьерой после 10-летней реконструкции

26 дек. 23:29

Большой зрительный зал Туапсинского ТЮЗа вновь открыл двери после масштабной реконструкции, которая продлилась 10 лет.

"Ремонт задания театра - очень долгая история. Более 10 лет большой зал театра находился на капитальном ремонте", - поделился депутат Госдумы Сергей Алтухов, он внес вклад в завершение многолетней реконструкции, при его содействии было выделено 11,7 млн рублей на завершение работ из средств краевого бюджета.

Единственный профессиональный театр на всем черноморском побережье от Новороссийска до Сочи театр снова распахнул двери для зрителей.

В зрительном зале, рассчитанном на 230 человек, появились балконы, ступенчатый пол, обновлена сцена, установлены новые кресла. Также в ТЮЗе заменили системы отопления, вентилирования, кондиционирования, электроснабжения, пожарной сигнализации. Появилось современное музыкальное, световое и видеопроекционное оборудование.

Открылся театр премьерой спектакля для детей "Страшный разбойник" по пьесе Валентина Красногорова.