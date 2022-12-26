В Сочи новый вид подснежника назвали в честь местного ботаника

26 дек. 23:14

Ботаник Александра Лебедева долгое время работала в Кавказском заповеднике и первой обратила внимание на уникальность местных подснежников. Цветок назвали в ее честь.

Вид Galanthus lebedevae Timukhin et Tuniyev впервые описан учеными Сочинского национального парка. В нацпарке рассказали, что флористическое исследование длилось около 40 лет, научные изыскания были подкреплены результатами исследований ДНК.

"От всех остальных видов подснежников, встречающихся на территории Сочи и Абхазии, резко отличается содержанием ядерной ДНК, фенологией и экологией. Судя по современному ареалу, становление подснежника Лебедевой проходило в условиях наиболее теплого предгорного известнякового участка Колхидского рефугиума третично-реликтовых видов", - поделились в парке.

Уникальный подснежник встречается в каньонах Сочинского национального парка и ущельях рек в Абхазии.