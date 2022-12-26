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Грозный оказался в десятке городов России с эффективным управлением 

Грозный оказался в десятке городов России с эффективным управлением 

Грозный вошел в первую десятку российских городов по эффективности управления в 2022 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные экспертов Агентства политических и экономических коммуникации.

Рейтинг возглавили Тюмень, Салехард и Казань. 

В исследование вошли около сотни российских городов, исключая города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) и города новых присоединенных территорий.  

Составители рейтинга учитывали политико-управленческие и социально-экономические показатели развития территорий.

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