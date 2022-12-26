Грозный оказался в десятке городов России с эффективным управлением 

26 дек. 23:46

Грозный вошел в первую десятку российских городов по эффективности управления в 2022 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные экспертов Агентства политических и экономических коммуникации.

Рейтинг возглавили Тюмень, Салехард и Казань.

В исследование вошли около сотни российских городов, исключая города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) и города новых присоединенных территорий.

Составители рейтинга учитывали политико-управленческие и социально-экономические показатели развития территорий.