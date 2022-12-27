Фархаду Бадалбейли - 75 лет

Отец и дед выдающегося азербайджанского пианиста и педагога Фархада Бадалбейли родились в Шуше, которую называют консерваторией Кавказа.

Отец - Шамси Бадалбейли - заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, народный артист Азербайджанской ССР, учился в Азербайджанской государственной консерватории у Узеира Гаджибекова, в разные годы руководил Азербайджанским государственным театром музыкальной комедии, Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, Азербайджанской государственной филармонией.

Дед - Бадалбек Бадалбейли, двоюродный брат Узеира Гаджибекова - окончил Закавказскую учительскую семинарию в Гори, в Баку основал Русско-мусульманскую школу, которую так и называли - "Школа Бадалбека", преподавал там математику, русский язык, географию, литературу и музыку. По поручению правительства Азербайджанской Демократической Республики занимался вопросами образования. "Плеяда просветителей начала XX века, к которым относятся и мои родственники, сыграла огромную роль в том, что Азербайджан за век смог сделать такой огромный скачок в своем развитии", - говорит Фархад Бадалбейли.

О своем детстве и подростковом возрасте он рассказывает так: "Вундеркиндом меня никогда не называли. Говорили, "способный ребенок" - и все. До седьмого класса учился как все: наспех делал уроки и скорее бежал во двор - погонять с друзьями в футбол". Музыкант отмечает большую роль мамы - Лейлы Сафаралиевой, которая "с детства внушала, что нельзя падать духом даже в сложные моменты жизни". Это помогло "вырабатывать волю, умение настроиться на нужный лад - тому, кто с детства занимается серьезной музыкой и участвует в конкурсах, без этого нельзя", считает пианист.

На выбор музыки как профессии повлияло то, что его отец был директором филармонии. Фархад Бадалбейли часто приходил на репетиции симфонического оркестра под управлением своего двоюродного дяди - знаменитого Ниязи. "К тому же мой дядя - композитор и дирижер Афрасияб Бадалбейли провоцировал меня на серьезное отношение к своим способностям, помог определить мое место в жизни", - делится он.

В 1969 году Фархад Бадалбейли окончил Азербайджанскую консерваторию. "Мой учитель Майор Рафаилович Бреннер ввел меня в круг интересов, которые усвоил у корифея фортепианной школы Леонида Николаева в Санкт-Петербурге", - вспоминает он. Затем была аспирантура Московской консерватории, где Яков Зак и Белла Давидович "постоянно вводили меня в круг образов, которыми мыслили авторы разучиваемых мною произведений", отмечает музыкант. В 20 лет он был отмечен третьей премией и специальным призом на международном конкурсе пианистов имени Бедржиха Сметаны в чешском Градец-Кралове, а в следующем году на конкурсе имени Вианы да Мотта в Лиссабоне вместе с Викторией Постниковой получил первую премию.

Народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли гастролирует во многих странах мира, выступает с ведущими симфоническими оркестрами, исполняет произведения композиторов разных эпох и стран. Особое место в его обширном репертуаре занимают сочинения Узеира Гаджибекова, Кара Караева, Фикрета Амирова и других азербайджанских композиторов.

Запоминающийся концерт состоялся в декабре 2017 года в Концертном зале имени Чайковского в Москве, когда пианист отмечал 70-летие. В интервью "Вестнику Кавказа" тогда он сказал: "С Москвой связаны самые лучшие годы - годы учебы. И с Москвой связаны люди". Вспоминал Бадалбейли и музыкантов, с которыми выступал: "Сегодня уже нет Мстислава Ростроповича, с которым мы очень были близки. Он - уроженец Баку, приезжал к нам на мастер-классы, я играл с ним. Отрадно, что сейчас фестиваль Ростроповича продолжает свою жизнь в Баку. Очень печально, что уже нет с нами Вероники Борисовны Дударовой, народной артистки СССР, которой я обязан очень многими хорошими концертами, и не только в Москве, но и в Ленинграде".

Преподавать в Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия) имени Узеира Гаджибекова музыкант начал в 1971 году, в 1983 году стал профессором, а с 1991 года занимает пост ректора. В 2021 году академия отметила столетний юбилей, знаменательной дате была посвящена череда концертов в Баку. Гала-концерт состоялся и в Москве, в Большом зале консерватории. Для Бакинской музыкальной академии и вообще для азербайджанских артистов он был особенно важен, признается ректор, который сам выходил в тот вечер на сцену. "У наших консерваторий всегда были очень тесные связи. Мы студентами ездили в Московскую консерваторию в аспирантуру, столичные профессора приезжали к нам на выпускные экзамены в качестве председателей государственных комиссий", - напоминает он.

Еще одна грань творчества Бадалбейли - Габалинский музыкальный фестиваль, основателем и художественным руководителем которого он является. Впервые фестиваль, поддержанный Фондом Гейдара Алиева, состоялся в 2009 году. С тех пор масштаб музыкального праздника значительно вырос, он завоевал славу за пределами Азербайджана. В фестивале участвовали знаменитые солисты и коллективы из более чем 50 стран, в их числе Юрий Башмет и Вадим Репин, Борис Березовский и Денис Мацуев, Лондонский королевский филармонический оркестр и "Виртуозы Москвы". Неизменным остается одно: фестиваль некоммерческий, за возможность слушать замечательную музыку с публики денег не берут. "Люди привыкли ездить в Габалу на фестиваль, мы ввели классическую музыку в моду!" - обращает внимание художественный руководитель. Говоря о программах фестиваля, он отмечает, что в них есть "и развлечение, и просвещение, и классика в истинном понимании". "Есть и вечер мугама, и вечер джаза, и вечер фламенко - разброс большой. Но есть и трио Брамса, и квартеты Шостаковича, и симфонии Чайковского, и, разумеется, произведения азербайджанских классиков", - рассказывает музыкант.

23 декабря в Баку состоялся концерт, посвященный 75-летию Фархада Бадалбейли. Вместе с ним на сцене филармонии в тот вечер выступили пианист Мурад Адыгезалзаде и Азербайджанский государственный симфонический оркестр под управлением Фуада Ибрагимова.