Новая миссия ЕС уже прибыла в Армению

26 дек. 22:25

Новая техническая миссия наблюдателей Евросоюза уже находится в Армении, об этом сообщил в эфире Общественного телевидения секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

Он заявил, что Ереван работает со своими партнерами для закупки вооружений и реализации других механизмов для защиты суверенитета, один из них - присутствие европейской миссии.

"Миссия не военная, но содержит такие возможности… Они не уехали", - сказал Григорян.

В ответ на уточняющий вопрос секретарь Совбеза сообщил, что прибывшие в Армению 19 октября наблюдатели покинули страну, однако вместо них уже приехала новая техническая миссия, задача которой - оценить ситуацию.

"И они находятся в Армении", - заявил он.